北海道・市立千歳市民病院は2026年3月16日、薬剤の誤投与により患者が死亡する事故が発生したと発表しました。千歳市民病院によりますと3月13日午前4時半ごろ、入院していた90代の男性患者に対し、点滴で鎮痛剤（アセリオ）を投与するところを、誤って強心薬（ドパミン）を投与したということです。午前4時50分ごろ、薬剤の誤投与が判明し、ただちに投与を中止し救命措置をしましたが、午前6時17分に男性の死亡が確認されました。