こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月16日は、ぽてっと丸みを帯びた見た目の印象が根強い炊飯器をスタイリッシュなキューブ型に昇華した、山善の「マイコン式炊飯器」でがお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 [山善] 炊飯器 一人暮らし 4合 マイコン式 二人暮らし 3.0mm厚釜 低温調理 炊き分