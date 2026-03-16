こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月16日は、ぽてっと丸みを帯びた見た目の印象が根強い炊飯器をスタイリッシュなキューブ型に昇華した、山善の「マイコン式炊飯器」でがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[山善] 炊飯器 一人暮らし 4合 マイコン式 二人暮らし 3.0mm厚釜 低温調理 炊き分けメニュー6種 保温 予約 玄米 クリーニングモード搭載 ホワイト YJS-CM072(W) 7,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなのに低温調理もできる山善の万能炊飯器が11％オフ

山善の「マイコン式炊飯器」は、コンパクトなキューブ型デザインでキッチンに置きやすく、炊飯だけでなく低温調理にも対応している4合炊きの炊飯器です。

サラダチキンやローストビーフなどの調理もできるため、炊飯器以上の使い方ができます。

今なら11％オフの7,980円とお買い得。

トースターや電子レンジなどのキッチン家電と並べてもお洒落なキューブ型。カップボードに並べてインテリアとしても楽しめます。

本体サイズは、幅21×奥行24.5×高さ21.3cmとコンパクトなので、キッチンのスペースを取りにくいのも◎。

操作部はタッチパネルなので、汚れてもサッとふき取りできてお手入れも簡単です。

低温調理モードで料理の幅が広がる

低温調理モードでは、ごちそうメニューのローストビーフやダイエットメニューのサラダチキンなどを、材料を入れて温度と時間を設定するだけで簡単に調理できます。

摂氏40度から85度の間を5度単位で設定でき、幅広い料理が楽しめますよ。炊飯器1台で調理家電としても使えるのはかなり便利です。

見た目だけではなく味にもこだわっており、蓄熱性の高い3.0mmの厚釜を採用したことで、ふっくらとした美味しいごはんを炊き上げられる設計になっています。

用途に合わせて「省エネ」「白米」「早炊き」「玄米」「おかゆ」「炊込み」から選べ、料理や生活スタイルに合わせて炊き分けできるので、毎日の食事に使いやすい炊飯器です。

[山善] 炊飯器 一人暮らし 4合 マイコン式 二人暮らし 3.0mm厚釜 低温調理 炊き分けメニュー6種 保温 予約 玄米 クリーニングモード搭載 ホワイト YJS-CM072(W) 7,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

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＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見るなお、上記の表示価格は2026年3月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp