【モデルプレス＝2026/03/16】俳優の新田真剣佑が3月16日までに、自身のInstagramを更新。「『ONE PIECE』シーズン2」（Netflixにて3月10日より世界独占配信）の撮影現場での様子を公開し、その鍛えられた腕が話題を呼んでいる。【写真】29歳イケメン俳優「筋肉すごすぎる」ゾロ役忠実再現で肉体美際立つ◆新田真剣佑、鍛えられた腕を公開新田は「ゾロとアサシン100人の対決。見逃さないで（Zoro vs 100 assassins． Don’t miss i