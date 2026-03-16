実写版「ONE PIECE」ゾロ役・新田真剣佑、逞しい上腕二頭筋披露 撮影オフショットに「筋肉すごすぎる」「大迫力で感動」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】俳優の新田真剣佑が3月16日までに、自身のInstagramを更新。「『ONE PIECE』シーズン2」（Netflixにて3月10日より世界独占配信）の撮影現場での様子を公開し、その鍛えられた腕が話題を呼んでいる。
【写真】29歳イケメン俳優「筋肉すごすぎる」ゾロ役忠実再現で肉体美際立つ
新田は「ゾロとアサシン100人の対決。見逃さないで（Zoro vs 100 assassins． Don’t miss it）」と英語でコメントし、新田演じるゾロが大勢を相手に戦うシーンの裏側や撮影現場でのオフショットを複数枚投稿。新田の鍛えられた上半身や、タンクトップ姿の写真では逞しい上腕二頭筋が際立っている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「スタイル抜群」「大迫力で感動」「筋肉すごすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆新田真剣佑、鍛えられた腕を公開
新田は「ゾロとアサシン100人の対決。見逃さないで（Zoro vs 100 assassins． Don’t miss it）」と英語でコメントし、新田演じるゾロが大勢を相手に戦うシーンの裏側や撮影現場でのオフショットを複数枚投稿。新田の鍛えられた上半身や、タンクトップ姿の写真では逞しい上腕二頭筋が際立っている。
◆新田真剣佑の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「スタイル抜群」「大迫力で感動」「筋肉すごすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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