【(C)EASL】 「次の試合がすぐに控えている状況でエネルギーを無駄にできません」 宇都宮ブレックスは、B.LEAGUEを制したロスターとコーチングスタッフがほぼそのままというチーム編成で今シーズンに挑んだ。2大エースの比江島慎、D.J・ニュービルを百戦錬磨のベテランたちが手堅くサポートし、高島紳司や小川敦也といった若手がステップアップするという理想的