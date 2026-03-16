大阪郊外をぐるりと結ぶ「もう一つの環状ルート」構想とは 大阪内陸都市環状線の概要 大阪府内の高速道路網で、大阪都心部の郊外をぐるりとつなぐのが「近畿自動車道」だ。名神高速道路「吹田JCT」から南下し、第二京阪道路や阪神高速13号東大阪線、西名阪自動車道と接続。松原JCTからは「阪和自動車道」として和歌山方面へ直通する。さらに堺JCTからは「堺泉北道路」が分岐して阪神高速4号湾岸線へ接続し、大阪外縁部を