大阪郊外をぐるりと結ぶ「もう一つの環状ルート」構想とは

大阪内陸都市環状線の概要

大阪府内の高速道路網で、大阪都心部の郊外をぐるりとつなぐのが「近畿自動車道」だ。名神高速道路「吹田JCT」から南下し、第二京阪道路や阪神高速13号東大阪線、西名阪自動車道と接続。松原JCTからは「阪和自動車道」として和歌山方面へ直通する。さらに堺JCTからは「堺泉北道路」が分岐して阪神高速4号湾岸線へ接続し、大阪外縁部を結ぶ環状ルートを形成している。

一方、一般道路で大阪郊外の環状ルートを担っているのが「国道170号」だ。近畿道の数km外側を並行し、寝屋川市から東大阪市、柏原市、富田林市、河内長野市などを結ぶ4車線道路で、主要交差点の一部は立体交差されているものの、代替ルートが少ないこともあり、慢性的な混雑が目立っている。

こうした状況のなか、近畿道と国道170号の中間部で計画されている新たな道路ネットワークが「大阪内陸都市環状線」だ。

実はこの構想は、大阪郊外を走っていると時おり現れる「なぜか一部だけ広い道路」の理由を説明するものでもある。点在する計画道路をつなぐことで、将来的に大きな環状ルートを形づくろうという壮大な構想なのだ。

大阪内陸都市環状線の概要

「大阪内陸都市環状線」は、茨木市沢良宜の大阪中央環状線（府道2号、近畿道の側道）から分岐。寝屋川市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、堺市美原区、大阪狭山市、和泉市、岸和田市、貝塚市、熊取町を経て、泉佐野市で関西空港自動車道に接続するルートだ。

4車線を確保した都市計画道路として整備される構想で、多くの区間は新規ルートとなる。大阪府内を南北に貫く、壮大な道路ネットワークといえる。

すでに一部区間は完成しており、残る区間でも事業が進行中である。

では、どこが完成していて、どこが事業中なのか、個別の工区ごとに見ていこう。

「鳥飼仁和寺大橋」が門真市へ直結。八尾市でも新バイパス事業が

門真市内で整備中の都市計画道路「寝屋川大東線」

●【開通済み】沢良宜駅～鳥飼仁和寺大橋～高柳

摂津市内からぐるりと回り込み、寝屋川市内へ至る区間には、立派な4車線道路が開通済みだ。現在は高柳で東に折れる形になっているが、将来はさらに南下し、門真市内へ延伸する計画だ。

●【事業中】千里丘寝屋川線 高柳～萱島駅

高柳から萱島駅付近までを結ぶ区間。上記した高柳から南側を担う路線で2023年に事業化された。計画では事業期間は2031年度までとなっている。まずは用地取得の進展がカギとなるだろう。

●【一部開通済み】寝屋川大東線 萱島駅～第二京阪（下島頭）

萱島から府道158号（守口門真線）までの1期区間は、2025年9月時点で用地取得率が9割まで進み、工事の本格化も目前となっている。そこから国道163号までの2期区間は、2023年に事業化されている。

ここより先の南側は、東大阪トラックターミナル周辺の一部区間を除き、まだ都市計画が具体化していないエリアだ。ただし周辺では、JR住道駅付近～吉田～花園ラグビー場を結ぶ6車線の「加納玉串線」が開通しているほか、「東大阪中央線」が一部で事業が進行中。中環と外環の中間交通を補う役割を担っている。

●【開通済み】八尾中央線

近鉄八尾駅周辺では、約1kmにわたり立派な4車線道路が完成している。計画ではさらに南へ延伸し、JR八尾駅東側を越えて八尾空港付近まで達するが、現時点では事業化されていない。

●【事業中】八尾富田林線 八尾・藤井寺工区

八尾空港付近から八尾南駅の東側を抜け、大和川に新橋を架けて府道12号（堺大和高田線）へ至る区間が事業化済み。八尾工区では2024年時点の用地取得率が約1割、大和川の架橋は工事に向けた調整段階にある。藤井寺工区では用地取得率が約7割まで進んでいる。

●【一部開通済み】八尾富田林線 羽曳野工区

藤井寺工区から約2.5km南側に、飛び地のように4車線幅が確保された広い道路が現れる。さらに南阪奈道路 美原東ICの南側にも、約1kmの街路がすでに完成済みだ。いずれも八尾富田林線の一部で、現在は両者をつなぐ区間が事業中となっている。用地取得率は2024年時点で約6割だ。

泉北ニュータウンの“なぜか広い道路”もその一部

泉北ニュータウンから大阪府南部へ伸びる都市計画道路「泉州山手線」

●【開通済み】堺狭山線ほか

富田林市～大阪狭山市～堺市をつなぐ東西方向の4車線道路が、主に府道34号（堺狭山線）だ。このルートも大阪内陸都市環状線を構成する区間の一つとなっている。

●【開通済み】泉北1号線

南海泉北線に並行し、泉北ニュータウンの大動脈となっているのが「泉北1号線」だ。これも大阪内陸都市環状線の一部。光明池駅の先にある室堂町北交差点では、国道480号をまたぐ立体交差事業が進められている。

和泉中央駅を過ぎてしばらく西進すると、道路は府道40号に接続して一旦途切れる。この先は、都市計画道路「泉州山手線」として整備される計画であり、現在2つの工区が事業中だ。

●【事業中】泉州山手線 山直・名越工区

府道40号の途切れた地点から、約2.4km延伸するのが山直工区だ。2023年に事業化したばかりで、2025年時点で現地測量や予備設計が進められている。

もう一つの工区は、水間鉄道をまたぐ約1.4kmの名越工区。こちらは2020年に事業化され、2025年時点の用地取得率は約4割となっている。

●【事業中】国道170号～熊取町内

泉州山手線の計画線は熊取町内で南へ回り込むが、その代替ルートとして大阪内陸都市環状線に組み込まれているのが、府道30号（大阪和泉泉南線）のバイパスとなる都市計画道路「大阪岸和田南海線」だ。

事業中なのは、熊取駅東側の国道170号 紺屋北交差点から南へ約1.5kmの区間だ。前半部は新規整備、後半部は既存の2車線区間を4車線拡幅するもの。用地取得は折り返し地点に達し、工事可能な部分から現場が動き始めている。

●【開通済み】大阪岸和田南海線 泉佐野市内～空港道

市境から泉佐野市側はすでに4車線で完成済み。JR日根野駅東口を経由して、関西空港自動車道の側道である国道481号に接続する区間だ。



このように「大阪内陸都市環状線」は、気づけば各地で姿を現しつつある新たな4車線道路ネットワークだ。

個別の工区だけを見れば、唐突に広い道路が整備されたように感じるかもしれない。しかしマクロな視点で見ると、それぞれが大阪府を北から南へ結ぶ巨大な環状ルートの「1ピース」となっている。

とはいえ、ネットワークとして真価を発揮するには、ブツ切れとなっている工区同士がつながることが不可欠だ。植物が根を広げるように、大阪府の道路事業は少しずつ先へ延びていく。今後の整備の進展にも注目していきたい。