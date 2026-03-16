住宅ローンの返済は毎月の家計の中でも大きな割合を占め、「可能であれば繰り上げ返済したい」と考える人も多いでしょう。一方、手元にまとまった資金があっても、繰り上げ返済で利息を減らすべきか、新NISAで運用したほうが良いのか悩む人もいるかもしれません。 本記事では、具体的な事例として住宅ローン1200万円を繰り上げ返済した場合と、NISAで運用した場合を数字で比較していきます。 繰り上げ返