昭和ヤンキー文化の展示イベント「大ヤンキー展」が、大宮マルイイベントスペースで2月6日〜15日まで開催されました。変形学生服、特攻服、単車、ヤンキー雑誌、ヤンキーの部屋、なりきりフォトスポットなどが展示され、盛況のうちに閉幕したという同イベントについて、主催者で株式会社E-VENT代表の増田堅斗さんに話を聞きました。現代のカウンターカルチャーになった「ヤンキー文化」ーー開催の経緯は？増田：数年おきにブームに