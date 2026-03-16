Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。2026年2月19日の記事を再掲載しています。洗車したいけど、水道も電源もない。重い機材を出すのも億劫……。そんな風に、汚れを見て見ぬふりをする毎日にサヨナラできそうです。軽量かつコードレス仕様。まさに探し求めていた理想の高圧洗浄機が、「Bellareb BLT」です。実際にホイールやクー