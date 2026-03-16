Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

2026年2月19日の記事を再掲載しています。

洗車したいけど、水道も電源もない。重い機材を出すのも億劫……。そんな風に、汚れを見て見ぬふりをする毎日にサヨナラできそうです。

軽量かつコードレス仕様。

まさに探し求めていた理想の高圧洗浄機が、「Bellareb BLT」です。実際にホイールやクーラーボックスを洗ってみて感じた手軽さの正体をお届けしますね。

1Lのペットボトルより軽い

Photo: 山田洋路

920gという本体重量は、500ml のペットボトル2本分より軽い。離れた駐車場やキャンプ場に持っていくのも苦にならない重さです。

さらに、持ち手が折りたたみ式 なので、収納ケース もコンパクト。ノズルを調整して吸水ホースを繋ぐだけで準備が完了し、あとはボタンを押すだけでパワフル洗浄を開始できます。

500mlのペットボトルで、泥汚れと真剣勝負

Photo: 山田洋路

まずは「どこでも洗える」を試すべく、500ml のペットボトルを装着して泥だらけのホイールを洗浄。

洗浄力： 最大3.5MPaのパワーは本物でした（※メーカーによる試験データに基づく）。こびりついた泥汚れがスムーズに剥がれ落ちる様子は、見ていて気持ちがいい！ 水の消費量： ここが唯一の注意点。噴射がパワフルなぶん、500ml のペットボトルだと、数秒で空になってしまいました。

ホイール1本を洗い上げるなら、2Lほどあればいけるかも……といった体感です。車1台丸ごとの洗車なら、付属のホースを使ってバケツか蛇口から給水するのがベストだと感じました。

泥を自宅に持ち込まない贅沢

Photo: 山田洋路

次に、バケツから給水してクーラーボックスを洗浄してみました。水流をサッとあてるだけで、内側こびりついた汚れがみるみる落ちていくのが印象的。

これまでは自宅に帰ってから、お風呂場などで格闘していましたが、これならキャンプ場での撤収のときにその場で完了しそうです。

蛇口が遠い場所でも使える自由があるから、泥だらけのモノを自宅に持ち込まずに済む。

12000mAhの大容量バッテリーを備え、約60分の連続使用が可能（※使用環境により異なります）なのも、活用シーンが広がりそうですね。

「Bellareb BLT」は、汚れを見つけたときに、サッと取り出して「パッ」と洗える。まさに「準備の面倒」を吹き飛ばしてくれる1台でした。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。