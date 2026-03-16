ホラージャンルを代表するゲームシリーズ「バイオハザード」。そのナンバリング最新作『バイオハザード レクイエム』がとうとう発売された！筆者は今回、Nintendo Switch 2版を購入したので、同ハードでのプレイを元にレビューをお届けしたい。「グラフィックの美しさを追求するならPC（Steam）版やPlayStation5版じゃないの？」と思う人もいることだろう。そこで、どうして筆者が今回Nintendo Switch 2版を選んだかについても、最