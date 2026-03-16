1次ラウンド4連勝も、準々決勝で敗退した侍ジャパン(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇の夢が途絶えた。大会史上初めて準決勝進出を逃した結果には、落胆の声が広がっている。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許したシーンそんな中、ブルージェイズでベースボールオペレーション補佐を務める加藤