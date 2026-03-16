「強豪でも普通に負ける」MLB日本人フロントが語った侍ジャパン敗退の本質 「3月の5試合だけで評価できない」【WBC】
1次ラウンド4連勝も、準々決勝で敗退した侍ジャパン(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇の夢が途絶えた。大会史上初めて準決勝進出を逃した結果には、落胆の声が広がっている。
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そんな中、ブルージェイズでベースボールオペレーション補佐を務める加藤豪将氏のXでのポストが、注目を集めている。短期決戦の結果に揺れるファンの感情を受け止めながらも、冷静に野球の特性を説明した内容だ。
加藤氏はまず、野球という競技が持つ「不確実性」を指摘。「野球は、ほとんどのスポーツよりも『変動』が大きい。NBAでは強いチームが約70％勝つ。NFLでは約63％。でも、MLBではわずか55％。実質、五分五分の勝負だ。強豪チームでも普通に負ける。昨季のワールドシリーズ王者、ドジャースでさえ69敗した」と記した。
つまり、野球は実力差がそのまま結果に反映される競技ではない。長いシーズンを戦う中で、ようやくチームの本当の力が浮かび上がってくる。
ブルージェイズも、その難しさを経験してきた。昨季のワールドシリーズではドジャースと激しい戦いを繰り広げ、王者を最後まで追い詰めた。だが、わずかな試合の流れから勝敗を分けた。野球では、こうした“紙一重”の結果が決して珍しくない。
だからこそ、短期大会の結果だけで評価することは危険だと加藤氏は語る。「野球は、一喜一憂して反応的になるスポーツではない。162試合の長いシーズンで、ようやく本当の力が見えてくる。今日のような悔しい敗戦で感情的になるのは当然。でも、3月の5試合だけで選手やチームを評価することはできない」と説く。
さらに、加藤氏は日本のWBC優勝の歴史にも言及する。2006年、2009年、そして2023年。日本は3度、世界の頂点に立ってきたが、その成功もまた、野球特有の「変動」の中で生まれたものだという。
「2006年、2009年、そして2023年に日本がWorld Baseball Classicで優勝できたのも、この『変動』の恩恵だった。そして同じ変動が、今回の敗戦にもつながった」
勝利も敗北も、すべてはこのスポーツが持つ不確実性の中で起きる――。そうした前提を踏まえた上で、加藤氏は最後にこう締めくくっている。
「だからこそ、野球は世界で最も面白いスポーツだと思う。どんなことがあっても、ファンは応援せずにはいられない。何が起こるか、本当にわからない」
歓喜と失望が隣り合わせにあるからこそ、人は魅了され続ける。野球というスポーツの奥深さを、改めて考えさせる言葉だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]