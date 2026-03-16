ぐるなびは3月13日、2026年の花見に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年3月4日〜3月5日、20代〜60代の男女1,300名を対象にインターネットで行われた。○花見をしようと思っている人は6割今年花見をしようと思っている人は約6割。特に意欲的なのは女性層で、7割弱が実施を希望している。あなたはこの春、お花見をしようと思っていますか○花見の同伴者は「家族、親族」同伴者は「家族・親族」が6割、「友人・知人」