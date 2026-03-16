フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が、16日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に出演。アシスタントを務める松岡朱里アナ（24）の欠席を伝えた。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子番組冒頭「おはようございます、3月16日月曜日、羽鳥慎一モーニングショーです」とあいさつ。「今週、松岡さんお休みです」と伝え、「桝田沙也香さんにお願いします」と、代役の桝