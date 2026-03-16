日本仕様は2026年年央に発売予定2025年11月10日、タイの首都バンコクにてトヨタ新型「ハイラックス」がデビューしました。日本では2026年年央に発売を予定しています。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。1968年3月、初代ハイラックスがデビュー。これまで約60年・8代にわたって生産・販売されているトヨタが誇るピックアップトラックで、頑丈なボディとシャシ