日本仕様は2026年年央に発売予定

2025年11月10日、タイの首都バンコクにてトヨタ新型「ハイラックス」がデビューしました。日本では2026年年央に発売を予定しています。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

1968年3月、初代ハイラックスがデビュー。これまで約60年・8代にわたって生産・販売されているトヨタが誇るピックアップトラックで、頑丈なボディとシャシによる非常に高い信頼性や、抜群の走破性などが全世界的に支持されています。

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すでに販売を終了している現行8代目モデルは2015年5月に世界初披露され、日本では2017年9月から販売を開始。

日本市場においては、7代目ハイラックスは販売されなかったこともあり、13年ぶりの復活でした。

そして2025年11月10日、タイ・バンコクでトヨタモーターアジア（TMA）が開催する新車発表イベントにおいて、9代目となる新型ハイラックスが世界初披露されました。

アジア地域では2026年以降順次発売を予定しており、ディーゼルモデルを導入予定の日本仕様については、2026年年央に発売予定とのことです。

新型ハイラックスは、カーボンニュートラル社会の実現に向けた「マルチパスウェイ」の取り組みをさらに加速させるべく、ディーゼルエンジンモデルに加え、初のBEV（バッテリー電気自動車）モデルや燃料電池仕様車（FCEV）を開発中です。

この燃料電池仕様車については欧州およびオセアニア地域に向けて2028年以降の投入を予定しています。

日本市場のデビューが待たれる9代目新型ハイラックス。ユーザーの反響について、2月中旬に首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「やはり価格やご注文方法を気にされているお客様が多いです。『発売後、即受注停止』はできるだけ避けてほしいというご要望もいただいております。

デビュー直後はどのモデルでもご注文が殺到するのは当然の流れとしても、そこからしばらくは注文すら受け付けてもらえないという事態はできるだけ回避したいと思っている次第です」

他のトヨタディーラーではどうでしょうか。

「予約が開始された時点でオーダーを入れたいという熱心なお客様がいらっしゃいます。

『予約いつからなのか教えて』と、定期的にお問い合わせをいただくお客様がいらっしゃるほどです。

我々としても情報がお伝えできるようになった時点で即お知らせするように準備しております」

ピックアップトラックは荷物と人が乗せられる実用性に加え、ハイラックスでは走破性も高まっていることから、8代目ではアウトドアユーザーからの支持を獲得し、アウトドアブームとともに、人気に火をつけました。

かなりの確率で争奪戦が予想される新型ハイラックス、担当セールスとの関係や連絡を密に行うことでいち早く情報が得られそうです。