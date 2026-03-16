職場で「なんだかモヤモヤする」と感じる瞬間は、人間関係だけでなく、業務のあり方から生まれることもあります。今回寄せられたのは、「明らかにひとりでこなせる仕事を、ふたりでやっている」ことへの違和感に悩む投稿でした。『元々Aさんがひとりでしていた業務を、Aさんの休職をきっかけに私が引き継ぎました。半年後にAさんが復帰し、現在はふたりで同じ業務をしています。業務量的にはひとりで十分。でも他に任される仕事も