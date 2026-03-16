2024年7月の投機円売り越しは約18万枚＝足下は4万枚 2024年7月、米ドル／円は161円という1986年以来約38年ぶりの米ドル高・円安を記録した。この時、代表的な投機筋のデータであるCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、18万枚近くに拡大していた。これは2007年に記録した過去最高の売り越しにほぼ肩を並べる水準である（図表1参照）。その意味では、「行き過ぎた投機的円売り」の結果の米ドル高・円