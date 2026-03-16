プロ野球界で活躍めざましい1998年生まれの選手たちが、いまや「山本由伸世代」と呼ばれることに異論はない――そう語るのは同級生でもあるDeNAの牧秀悟だ。対戦相手として、侍ジャパンの仲間として見つめてきたからこそわかる、山本由伸の凄みと素顔、そして同世代に与える特別な刺激を追った。【画像】オリックスの先輩・メジャーリーガーもプレーしたスタジアム新刊『証言山本由伸』より一