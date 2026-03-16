日本が誇る「国民皆保険制度」。安価で手厚い医療サービスを受けられる一方で、過剰な診療や不要な検査が増えてしまう傾向がある。中でも問題視されているのが、「ポリファーマシー（多剤服用）」だ。著書に『日本社会の余命』がある医師の柴田元氏が、ポリファーマシーの問題点と、そこに潜む恐ろしさを解説する。安価な医療サービスがもたらすもの日本の国民皆保険制度では、患者が低コストで医療サービスを受けられる一方で、過