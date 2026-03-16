なぜ日本は先進国の中でも人間が孤立しやすい社会になってしまったのか？内閣官房参与も務めたことのある劇作家・平田オリザ氏は、夫の昇進と妻の出産という「二つの幸せ」が重なっただけで、家族が底辺層に転落する可能性を秘めていると指摘する。【図】アメリカのトランプ現象の説明のために用いられる、エレファントカーブ氏の書籍『寂しさへの処方箋』より一部を抜粋・再構成し、地縁や血縁などで結びついた自然発生的