「ラウンド中のショットを打つ前の素振りを見ていると『やらないほうがよかった』と思える人が9割近くいます」と話すのは中井学。 では、やったほうがいい素振りってどんな素振り？ミスショットを未然に防ぎ、確実にナイスショットへ結びつける素振りをレッスンする！ リラックスよりも本番と同じスピードや力感で振る 本番のつもりでマックス素振り（〇）リラックスしたい脱力素振り（×） 「素振りはい