この記事をまとめると ■JMS2025で公開されたカローラ・コンセプトが次期型への期待を高めた ■筆者が乗る現行カローラは残価ローン途中だが好条件の買取額で売却を決断 ■次期型発売まで一時的にクルマをもたない選択を取ることに 期待が高まる次期カローラ登場 2025年秋に開催されたジャパンモビリティショー2025（JMS2025）にて、トヨタ・カローラコンセプトが初披露されたのは記憶に新しいところ。35年ほど歴代カローラセダ