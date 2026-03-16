ゴルフはボールを遠くに飛ばすだけではなく「狙ったところにボールを置く、止める」ゲームで、それがスコアアップにつながる。「QUANTUM MINIシリーズ」が主眼に置くのは「正確性」と「安定性」。フェアウェイをとらえて、グリーンをしっかりキャッチする。そんなゴルフの本質に迫るウッドシリーズを「わほまつ」でおなじみのまっちゃんが徹底試打レビューする！ 試打・解説＝まっち