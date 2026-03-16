まっちゃんが徹底試打レビュー！　フェアウェイをとらえる！　グリーンに乗せる！　狙えるウッド「QUANTUM MINIシリーズ」

ゴルフはボールを遠くに飛ばすだけではなく「狙ったところにボールを置く、止める」ゲームで、それがスコアアップにつながる。「QUANTUM MINIシリーズ」が主眼に置くのは「正確性」と「安定性」。フェアウェイをとらえて、グリーンをしっかりキャッチする。そんなゴルフの本質に迫るウッドシリーズを「わほまつ」でおなじみのまっちゃんが徹底試打レビューする！

試打・解説＝まっちゃん

●松本雄友（まつもと・ゆうすけ）／1996年生まれ、千葉県出身。小学4年生でゴルフをはじめ、現在はミニツアーなどに出場しながら登録者14万人を超える人気チャンネル「わっほーまっちゃんの日常」をYouTubeで配信中

見届け人＝わっほー

●岩男健一（いわお・けんいち）／ツアーに参戦するほか、試打企画やまっちゃんとのYouTubeチャンネルでも大人気のプロゴルファー。

ヘッドサイズは340ccと小ぶりで、操作性・安定性にすぐれたドライバー。クラブ長も43.75インチと一般的なドライバーよりも短く、ボールに“当てやすい”という安心感をプレーヤーに与えてくれる。最大の特徴は「QUANTUMドライバー」で鮮烈なインパクトをもたらした異素材三層フェース「TRI -FORCE」を搭載していること。薄肉化したチタン（最表層）のたわみを背面のカーボンが受け止め、インパクトのエネルギーを余すことなくボールへ伝える。

ヘッドが小ぶりなので、構えやすさ・振り抜きやすさは抜群！ ノーマルサイズのドライバーよりロフト角が多いのに、フェースが左を向いて見えないのもいいですね。ダウンスイングではヘッドが自然にターンしてボールを包み込む動きをしてくれるので、つかまりのいい打球が打てる。

フェースがボールをキャッチしている時間が長く、出球を思ったところに出しやすいです。スピンも適正で「増えすぎない」ところも絶妙。飛距離性能も決して低くなく、飛びますね！

SPEC

●ロフト角／11.5、13.5度 ●クラブ長さ／43.75インチ ●クラブ重量（シャフト重量・フレックス）／約314（50S）、約322g（60S） ●スクリューウェイト／フロント約2g、バック約7g ●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（S）、ATHLEMAX 60（S） ●価格／9万3500円

4Wを意味する「BUFFY（バフィ）」はクラブ長42.25インチと一般的な5Wよりも短く、扱いやすさ・ボールへの当てやすさを重視。ロフト角も17度と3Wと5Wの中間でボールをしっかりと拾って高く上げつつも、飛距離をかせぎやすい設計だ。

「SPINNER」は7、9、11Wのショートウッドとして、キャロウェイ契約プロ・西村優菜の要望を反映。高スピンで「めくれて止まる」高弾道、そしてドローが打ちやすくなっている。こちらも通常のショートウッドよりも半インチ短く、フェース厚はややディープ。アイアンのようなコントロール性能でグリーンを狙える。

地面に打ち込んでも

ソールがしっかり抜ける！

ソールのフェース側とトレーリングエッジ側に段差を設けた「ステップソール」により、地面に打ち込んでいっても抜けが抜群。シャフト重量もショートウッドに合わせて重めの重量帯を採用。クラブ重量をある程度もたせることで手打ち防止になるほか、重みを利用してしっかりとダウンブローに振っていける。

まず、ヘッドのすわりがいいのが好印象です。ショートウッドはとくに、グリーンに対してラインを出すイメージをもちたいので、フェースをターゲットに向けやすいというのはとても大事な機能。そして4Wから11Wまで、どの番手もロフト角以上にボールが高く上がってスピンが入るので、グリーンを“点”でとらえることができます。アイアンよりもインパクトに弾き感があり、しっかりと飛距離が出てくれる感覚をもてるので、 大振りをしなくなるのも副産物的にいい効果をもたらしてくれる。アマチュアにはもってこいのクラブですね！

「最近のフェアウェイウッドは低スピン化が進んでいるので、打球がドロップしてしまうアマチュアが少なくありません。このように打球にしっかりスピンを入れてグリーンで止められるクラブは、そういう人たちの救世主になりえますね」（岩男）

ラフからでもハイスピンの

高弾道ボールが打てる！

フェースがディープなのでラフでもしっかり打ち込んでいける。「スコアラインがしっかりと見えるからスピンが入るイメージがわく。スピンが少なくなりがちなラフからのショットでも、打球がちゃんと“めくれて”くれますね」（岩男）

SPEC

●ロフト角（番手）／17（4W）、21（7W）、24（9W）、27度（11W） ●クラブ長さ（番手）／42.25（4W）、41.5（7W）、41.0（9W）、40.5インチ（11W） ●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（S）、ATHLEMAX 60（S）、ATHLEMAX 70（S） ●クラブ重量（シャフト重量・フレックス）／4W：約322（50S）、約330（60S）、7W：約336（60S）、約340g（70S） ●価格（1本）／6万7100円

【問い合わせ先】

キャロウェイゴルフ ☎ 0120-300-147 callawaygolf.jp

構成＝石川大祐、写真＝相田克己