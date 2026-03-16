中東情勢を受けて円安が進み、一時1ドル159円を付けた。なぜ円の力が弱くなっているのか。円の価値は戻るのか？ ノーベル経済学者のポール・クルーグマン氏を緊急インタビュー。米国経済は悪化するのか、日本が円安や原油高、対中レアアース問題に打ち勝つ方法について聞いた。（国際ジャーナリスト大野和基）トランプのイラン攻撃、真の狙いは？ドル高・円安はどこまで進むのか――トランプ米大統領がイランを攻撃した真の狙い