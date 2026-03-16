元TBSの石井大裕アナウンサー（40）がNetflix初のMLB生中継となる開幕戦で日本語実況を担当することが決定した。日本時間26日（現地時間25日）に米サンフランシスコで行われる開幕戦「ジャイアンツ対ヤンキース」で生の興奮を伝える。Netflix初のMLB生中継となる試合は、全5言語（英語、日本語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）で世界同時配信されるグローバルなライブ番組となる。米国のMLB中継で、Netflixで日本人が実