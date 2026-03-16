元TBSの石井大裕アナウンサー（40）がNetflix初のMLB生中継となる開幕戦で日本語実況を担当することが決定した。

日本時間26日（現地時間25日）に米サンフランシスコで行われる開幕戦「ジャイアンツ対ヤンキース」で生の興奮を伝える。Netflix初のMLB生中継となる試合は、全5言語（英語、日本語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）で世界同時配信されるグローバルなライブ番組となる。

米国のMLB中継で、Netflixで日本人が実況するのは初めて。

テレビ関係者は「石井アナは語学が堪能であり、グローバルな制作チームとも不自由なくやり取りができる上にMLBの知識が豊富。大谷翔平選手をはじめとした日本人選手の活躍でMLB熱が高い日本の視聴者に応えられる人材として、Netflixが世界的な視点で石井アナを選んだのでしょう」と語る。

今年1月にTBSを退社。新会社「TOMODE BASE（トモードベース）」を立ち上げ、フリーアナウンサーとしての出演とプロデューサーを兼ね、スポーツや日本文化など、日本の優れたコンテンツを世界に発信するメディアを目指すとしていた。