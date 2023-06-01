俳優・黒川想矢（１６）がこのほど、都内で行われたアニメ映画「ＡＲＣＯ／アルコ」（４月２４日公開）の吹替版キャスト公開アフレコ収録にＷ主演の堀越麗禾（１４）、お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（４８）と出席した。映画「国宝」に出演し、演技が話題となった黒川はアニメ映画初主演。「（原作の）フランス版を拝見して、めちゃくちゃ面白かった。僕たちが演じさせていただけるんだと思うと、うれしくて、収