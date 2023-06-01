timeleszが、本日3月16日より公開されるABCマートの新CM『ずっと変わらない、僕らのままで。』篇に出演する。 （関連：timelesz 菊池風磨は誰よりもまっすぐな存在だ31歳の誕生日を機に振り返る、自分を信じ続ける姿勢） ABCマートは、アディダスの定番シリーズ『GRADAS 2.0』のキャンペーンアンバサダーに、今年2月に新体制2年目を迎えたtimeleszを起用。全国のABC-MART及び公式オンライン