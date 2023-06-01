timeleszが、本日3月16日より公開されるABCマートの新CM『ずっと変わらない、僕らのままで。』篇に出演する。

（関連：timelesz 菊池風磨は誰よりもまっすぐな存在だ 31歳の誕生日を機に振り返る、自分を信じ続ける姿勢）

ABCマートは、アディダスの定番シリーズ『GRADAS 2.0』のキャンペーンアンバサダーに、今年2月に新体制2年目を迎えたtimeleszを起用。全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて新ビジュアルと新CMを公開し、あわせてtimeleszメンバーの素顔が見られるメイキング映像も公開した。昨年よりスタートしたアディダスとtimeleszのパートナーシップは2年目となる。

本CMでは“ずっと変わらない、僕らのままで”をテーマに、互いの肩を寄せ合い円を描くメンバーの姿を表現。爽やかで前向きなサウンドに乗せてメンバーが1人ずつ街の集合地点を象徴する場所に集まる。『GRADAS 2.0』を履いた足元が次々と重なり合い、メンバーが向かう先はカラフルに装飾されたパーティ会場。同商品を履いてはしゃいでいるメンバーたちが映し出され、原嘉孝は得意なダンスを披露し、橋本将生と佐藤勝利がデュエットを繰り広げるなど、それぞれの個性が光るシーンが展開される。その姿はアディダスが大切にする“チームスピリット”とも重なり、ポジティブなエネルギーが画面全体に広がっている。

本CMは、ABCマート公式オンラインストアおよび公式SNSにて公開中。さらに、メイキングムービーも順次公開予定だ。

今回のキービジュアルでは、メンバーが輪になり、中央を囲むようにカメラを見つめる構図を採用。その目線の先にあるのは、『GRADAS 2.0』とキャンペーンアイコンに掲げた“マンホール”だ。街のどこにでもありながら、すべての道がつながる“集合地点”を意味している。

人が集い、またそれぞれの道へと歩き出していく場所。そんな象徴的なモチーフとともに、どんな時代も色褪せることなく、これからの時代を歩む人々に寄り添う存在でありたいという同商品の想いを込めたビジュアルとなっている。

メンバーそれぞれのソロカットでは、個性を活かしたスタイリングで同商品を手に取り、カラフルなグラフィティウォールを背景に、ストリート感あふれる世界観を表現している。

なお、ABCマートの一部店舗とオンラインストアにて『GRADAS 2.0』を購入すると、『GRADASマンホールめじるしチャーム』をプレゼントするキャンペーンを開催。詳細は公式オンラインストアにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）