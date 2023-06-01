上田綺世が2分間で2ゴールオランダ1部フェイエノールトは3月15日、エールディビジ第27節でエクセルシオールと対戦し、2-1で勝利した。日本代表FW上田綺世が前節のNACブレダ戦に続き2ゴールの活躍。今季のリーグ戦25試合で22ゴールと数字を伸ばした。DF渡辺剛はベンチ外となった。試合は前半28分、エクセルシオールのDFアルテュール・ザグルがゴールを決め、フェイエノールトが1点を追う展開に。後半4分には上田が絶妙な抜け出