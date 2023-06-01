上田綺世が2分間で2ゴール

オランダ1部フェイエノールトは3月15日、エールディビジ第27節でエクセルシオールと対戦し、2-1で勝利した。

日本代表FW上田綺世が前節のNACブレダ戦に続き2ゴールの活躍。今季のリーグ戦25試合で22ゴールと数字を伸ばした。DF渡辺剛はベンチ外となった。

試合は前半28分、エクセルシオールのDFアルテュール・ザグルがゴールを決め、フェイエノールトが1点を追う展開に。後半4分には上田が絶妙な抜け出しからゴールネットを揺らすも、際どいオフサイド判定で取り消しとなった。

それでも後半14分に左サイドのクロスから右足ゴールを決めると、同15分には、FWラヒーム・スターリングのスルーパスに抜け出して、冷静に右足シュートを決めた。オフサイドで取り消しとなった幻ゴールから一転、2試合連続となる2ゴール。3か月ノーゴールが続いた期間もあったが、完全復活と言える活躍ぶりを見せた。

上田は後半36分にFWゴンサロ・ボルジェスとの交代でピッチを後に。フェイエノールトは上田の活躍もあり3試合ぶりの勝利となった。（FOOTBALL ZONE編集部）