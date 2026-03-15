[3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]「絶対にここで結果を出して、戻らないとなと思っていた」U-18日本代表FW葛西夢吹(湘南U-18)は、「第8回J-VILLAGE CUP U-18」の第3戦を終えた後、この大会への思いをそんな言葉で表現した。神村学園高との試合になったこの第3戦、葛西はFWの一角として先発出場。追加点となる1ゴールを突き刺し、2-0での勝利に貢献してみせた。ここまでの試合でも