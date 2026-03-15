「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンがまさかの逆転負けで大会史上初めて準々決勝で敗退。投手陣が強打のベネズエラ打線に３本塁打を浴び、マイアミの悲劇となってしまった。試合後、海外メディアからは投手・大谷についての質問が飛んだ。「大谷が投手で使えていたら勝てた？」という質問に「大谷選手が途中から投げると言う選択肢はなかった」と語った指揮官。「それはや