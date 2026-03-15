俳優の渡辺謙が、3月14日、Instagramを更新。投稿した写真が話題になっている。渡辺がアップした写真は2枚。1枚めは3月13日に開催された「第49回 日本アカデミー賞」授賞式でのもので、映画『国宝』チームの集合写真。同作は最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞など10部門で最優秀賞を受賞。渡辺は同作で優秀助演男優賞を受賞しており、集合写真には李相日監督や吉沢亮、横浜流星ら、出演者やスタッフが写っている。