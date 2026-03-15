6回に4番手・伊藤が逆転3ラン、1試合8失点はWBCチームワースト■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。2度目の大会連覇はならず、6大会連続のベスト4進出を逃した。最後は大谷翔平投手が遊飛に終わり終戦したが、試合後にはベンチを出て一礼した。痛恨の一発に沈んだ。1点リード