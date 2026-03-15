（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、シリーズ「BEEF/ビーフ」（2023）や映画『NOPE／ノープ』（2022）などのスティーヴン・ユァンが出演する？ オンラインでささやかれる噂を本人が否定した。 この噂は2025年5月、あるスクーパーがXにて「スティーヴン・ユァンが『ブランド・ニュー・デイ』の役柄に興味を持っているらしい」と投稿したこと