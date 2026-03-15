お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが2026年3月14日、Xで配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」をめぐる噂を否定した。高須克弥氏「スポンサーとして許しがたいです」25年11月に始動した「DOWNTOWN+」では、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信している。月額1100円・年額1万1000円で、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーのコンテンツを視聴することができる