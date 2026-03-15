タレントのほしのあきさん（48）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。夫の三浦皇成騎手（36）との夫妻ショットを披露した。夫婦2ショットを披露ほしのさんは、思い出の日本料理店を訪れたことを報告するとともに、東京タワーをバックにした夫婦ショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ほしのさんはグレーのロングコートを羽織り、黒いトップスと黒いパンツを着用。三浦騎手は黒いトップスとデニム