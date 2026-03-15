＜ザ・プレーヤーズ選手権3日日◇14日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと言われる米国男子ツアーのムービングデーに、松山英樹は後退した。28位から出ると5バーディ・7ボギー・1ダブルボギーの「76」。トータル2オーバー・63位で最終日を迎えることになる。〈写真〉松山英樹はアドレスよりも10.9cm動いている!?リッキー・ファウラー（米国）とプレーした3日目は