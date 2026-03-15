中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の最終話が、13日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）「俺がいたらNAZE（ネイズ）もたたかれる。だから俺は消える」と宣言し、姿を消した音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）。彼の思いが通じたのか、NAZEはセカンドシングルで念願のチャート1位を獲得、一躍時の人となった。しつこく吾妻との関係を嗅ぎまわるマスコミに、ナム社長（ハ・ヨンス）と水星（池田エ