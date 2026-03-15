ラ・リーガ 25/26の第28節 レアル・マドリードとエルチェの試合が、3月15日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、フェデリコ・バルベルデ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、ルーカス・セペダ（FW）、フェデリコ・レドンド（MF