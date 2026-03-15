埼玉西武ライオンズジュニアの星野智樹監督と白崎浩之代表が注目する選手の姿勢小学生にとって、年末に行われる「NPBジュニアトーナメント」は憧れの舞台だ。約600人の応募者の中から選ばれた16人はどんな特徴を備えていたのか。今回は2025年に行われた「埼玉西武ライオンズジュニア」選考会を振り返り、昨年大会を率いた星野智樹監督と白崎浩之代表の言葉から合否のポイントに迫っていく。動画による一次選考を突破した選手は