2025年の日本シリーズで、福岡ソフトバンクホークスは5年ぶり12度目の日本一に輝いた。球団のメンタルパフォーマンスコーチを務める伴元裕さんは「結果を意識するよりも、その場で取り組んでいる行動に注意が向いているときのほうが、力が発揮されやすい」という――。※本稿は、伴元裕『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト優勝パレードで、沿道のファン