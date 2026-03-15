幽霊の存在を信じるかどうかは人それぞれだが、理屈では説明できない「何か」に遭遇してしまうこともある。投稿を寄せた40代男性は中学生の時、友人3人と深夜1時頃に肝試しをした。場所は、あろうことか自分たちが通う中学校。深夜の校舎に忍び込むという、まさに若気の至り的な遊びだ。高い金網をよじ登り、無事に校内へ侵入。街灯もなく真っ暗な、コンクリート製の非常階段を上っていった時のことだった。「喘息の発作が出たので