プレミアリーグ 25/26の第30節 アーセナルとエバートンの試合が、3月15日02:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはカイ・ハーバーツ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリ&